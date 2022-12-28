Ученые выяснили, какая область мозга отвечает за подвижный интеллект 28.12.2022, 21:14

Подвижный интеллект считается определяющей характеристикой человеческого познания.

Группа исследователей под руководством ученых из Университетского колледжа Лондона впервые определила участки мозга, которые поддерживают нашу способность решать проблемы без предварительного опыта – так называемый подвижный интеллект.

Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

Подвижный интеллект считается определяющей характеристикой человеческого познания. Его связывают с успехом в образовании и профессиональной деятельности, социальной мобильностью, здоровьем и продолжительностью жизни. Он также коррелирует со многими когнитивными способностями, такими как память.

По мнению ученых, подвижный интеллект – ключевой аспект «активного мышления» – набора сложных умственных процессов, таких как абстрагирование, суждение, внимание, выработка стратегии и торможение. Все эти навыки нужны в повседневной деятельности – от организации званого ужина до заполнения налоговой декларации.

Несмотря на то, что подвижный интеллект играет такую важную роль, до сих пор неясно, является ли он отдельной когнитивной способностью или целым кластером функций, а также какие конкретно части мозга за него отвечают.

Чтобы установить, какие участки мозга необходимы для развития той или иной способности, ученые изучают пациентов, у которых этот участок отсутствует или поврежден. Такие исследования трудно проводить из-за сложности выявления и тестирования пациентов с очаговыми повреждениями мозга. Поэтому в предыдущих исследованиях подвижного интеллекта в основном использовались методы функциональной визуализации (фМРТ), которые не дают полной картины.

На этот раз ученые обследовали 227 пациентов, перенесших опухоль мозга или инсульт определенных участков головного мозга, с помощью теста стандартными прогрессивными матрицами Равена (APM) – наиболее надежного способа измерения подвижного интеллекта. Тест состоит из рисунков, представляющих собой последовательность фигур. Тестируемому необходимо выбрать из нескольких вариантов фигуру, которая, по его мнению, могла бы закончить ряд, определив закономерность, связывающую элементы рисунка.

Затем исследователи применили новый подход «картирование поражения-дефицита», чтобы вычленить сложные анатомические схемы распространенных форм повреждения мозга, таких как инсульт. Этот подход рассматривает отношения между областями мозга как математическую сеть, связи которой описывают тенденцию участков реагировать совместно – либо на заболевание, либо на умственную задачу.

Это позволило исследователям выделить карту когнитивных способностей из схем повреждений, а затем картировать различные участки мозга и определить, пациенты с какими повреждениями хуже справляются с тестом на подвижный интеллект.

Исследователи обнаружили, что ухудшение показателей было характерно в основном для пациентов с поражением правой лобной области. Наряду с опухолями мозга и инсультом, такие повреждения часто встречаются у людей с рядом других неврологических заболеваний, включая травматические повреждения мозга и деменцию.

«Наши результаты впервые указывают на то, что правые лобные области имеют решающее значение для высокоуровневых функций, связанных с подвижным интеллектом, таких как решение проблем и рассуждения, – говорит ведущий автор исследования профессор Лиза Чиполотти. – Это оправдывает использование APM в клинических условиях как способа оценки подвижного интеллекта и выявления дисфункции правой лобной доли».

По словам Чиполотти, подход, который использовали ученые, дает важную информацию о нейронной основе подвижного интеллекта. По ее мнению, для раскрытия взаимосвязи между мозгом и познанием нужно уделять больше внимания изучению очаговых поражений.

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