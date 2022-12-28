Египет заявил о рекордном росте объема экспорта газа 28.12.2022, 21:18

Каир нарастил экспорт газа на 171% по сравнению с 2021 годом.

Объем экспорта природного газа в Египте достиг рекордных показателей. Об этом заявил египетский министр нефти и минеральных ресурсов Тарик аль-Мулла на официальной странице ведомства в Facebook в среду, 28 декабря.

«Экспорт природного газа в текущем году составил около 8,4 миллиарда долларов, продемонстрировав рост на 171% по сравнению с 2021 годом, с 3,4 миллиарда долларов, за счет роста экспортных цен на сжиженный природный газ в мире», - отмечается в сообщении.

Глава египетского ведомства также добавил, что страны Европейского союза начали работу над расширением сотрудничества с Египтом в связи со становлением Каира региональным центром торговли газом и нефтью.

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