Зеленский о Крымском мосту: Все чаще работает на выезд, если вообще работает 28.12.2022, 21:26

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В октябре мост был частично разрушен.

Президент Владимир Зеленский в послании к Верховной Раде в среду, 28 декабря, напомнил о победах защитников Украины и отметил, что незаконно построенный оккупантами Крымский мост «все чаще работает на выезд», передает иллюстрационное фото «Новое время».

Глава государства подчеркнул, что украинские бойцы выгнали российских оккупантов из-под Киева, и это стало «первым переломным моментом» в полномасштабной войне. А после того, как они освободили остров Змеиный, «каждый оккупант знает, какой единственный ответ услышит от украинцев на любые свои притязания».

«В Черном море стало несколько меньше флагманов, а один печально известный мост все чаще работает на выезд, а не на въезд. Если работает. И это показало, каким будет будущее. Оно будет украинским», — сказал Зеленский.

Президент Украины 28 декабря выступил с ежегодным посланием в Верховной Раде. Во время обращения, которое длилось почти час, он вспомнил события развязанной Россией полномасштабной войны, то, как украинцы своей стойкостью объединили мир, и назвал три пункта, которых должно придерживаться общество, чтобы двигаться в направлении победы и дальше.

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