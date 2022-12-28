Какие раритетные вещи мировых звезд можно купить в Беларуси 2 28.12.2022, 21:43

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Футболка Месси с автографом обойдется в 14500 рублей.

На самом народном сайте объявлений в Беларуси kufar.by можно купить не только одежду или мебель, но и достаточно раритетные вещи.

Например, автограф Марадоны, Пеле или МакГрегора. Но рекордная цену в 14500 рублей удерживает футболка сборной Аргентины с росписью Лионеля Месси, триумфатора Чемпионата мира по футболу. На его счету были 7 голов и 3 результативные передачи, включая дубль в финальном поединке с Францией, пишет belarus.kp.ru.

Оказалось, обладательница этого и других автографов приобрела их во время путешествия по Европе. Звонков было много – но пока никто не купил ни один, хотя у него есть даже подтверждающие сертификаты. Дороговато.

К слову, у Елены есть немало ценных спортивных раритетов: футболки Пеле (6465 руб.) и Марадоны (5858 руб.), а также футболка «Барселоны» с автографами Месси, Суареса, Пике, тер Стегена, Ракитича, Бускетса, Хорди Альбы и Серджи Роберто (15 300 руб.). А еще перчатки с автографами звезды ММА Коннара МакГрегора (3850 руб.) и легендарного боксера Майка Тайсона (5050 руб.).

На площадке бесплатных объявлений можно найти также автографы легионеров, которые выступали за хоккейный клуб «Динамо» Минск. Например, 15 тысяч рублей стоит клюшка бывшего вратаря «Динамо» и сборной Беларуси Кевина Лаланда. Есть также джерси с автографами нападающих Джонатана Чичу и Збынека Игрла.

А вот открытку с автографом 8-кратного олимпийского чемпиона и 20-кратного чемпиона мира по биатлону, норвежца Уле-Эйнара Бьерндалена можно приобрести «всего» за 50 рублей.

Здесь же можно найти и автограф его жены, 4-кратной олимпийской чемпионки и 2-кратной чемпионки мира Дарьи Домрачевой, правда, цена не указана.

А еще по договорной цене выставлен автограф белорусской фристайлистки, Олимпийской чемпионки-2018 и серебряного призера Игр 2022 года Анны Гуськовой.

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