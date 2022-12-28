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Великобритания предоставит Украине вертолеты Sea King

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  • 28.12.2022, 21:56
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Великобритания предоставит Украине вертолеты Sea King

Экипажи уже обучены.

Великобритания предоставит Вооруженным Силам Украины вертолеты Sea King. Об этом сообщило в Twitter британское Министерство обороны.

Как отмечается, вертолеты будут предоставлены Украине в рамках постоянной поддержки со стороны Великобритании.

«Королевский флот провел обучение на Sea King для 10 экипажей Вооруженных Сил Украины, расширив их поисково-спасательные возможности», – говорится в сообщении.

Sea King – разработка американской компании Sikorsky. На вооружении Королевских сил Великобритании состояла лицензионная версия Westland Sea King. Эта модификация отличается двигателем от Rolls-Royce Gnome, британской системой против подводных лодок и полностью компьютеризованной системой управления огнем.

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