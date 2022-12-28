Православная церковь Литвы утвердила курс на независимость от Московского патриархата 1 28.12.2022, 22:06

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Решение было озвучено на собрании, в котором участвовали представители от всех приходов страны.

Литовская православная церковь осудила войну России против Украины и заявила о намерении добиваться независимости от Московского Патриархата, сообщается на сайте ЛПЦ.

Решение было озвучено на собрании, в котором участвовали представители от всех приходов страны. «Собрание выразило всецелую поддержку позиции своего предстоятеля в лице митрополита Виленского и Литовского Иннокентия, подтвердило верность курсу на обретение большей независимости и приняло соответствующее обращение к Священному Синоду о предоставлении статуса самоуправляемой церкви», — отметили в ЛПЦ.

Там добавили, что церковный статус должен быть приведен в соответствие с реальным положением вещей: ЛПЦ входит в число традиционных религиозных общин Литвы и является морально и финансово независимой религиозной организацией.

Связь с Московским Патриархатом там назвали «исключительно канонической». По мнению руководства, она «никоим образом не препятствует церковной самостоятельности». Аналогичным образом и римо-католики в различных странах сохраняют каноническую связь с Римским Престолом.

До сих пор Литовская православная церковь имела статус канонической епархии. Статус самостоятельной Церкви предоставляется по решению Архиерейского собрания патриаршим Томосом (указом о согласии).

Ранее несколько литовских православных священников заявили, что ЛПЦ следует пересмотреть каноническую принадлежность и перейти в подчинение константинопольского патриарха. Из-за этого митрополит Иннокентий в конце июня отстранил от служения четырех священников как совершивших канонические преступления.

При этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила за переход ЛПЦ под эгиду Константинополя и передала соответствующее письмо константинопольскому патриарху через посла в Турции Ричардаса Дегутиса. После этого митрополит Иннокентий обвинил правительство во вмешательстве в жизнь церкви и действиях за ее спиной.