Украинские пограничники сообщили, сколько российских войск в Беларуси

Украинские пограничники сообщили, сколько российских войск в Беларуси2
- 28.12.2022, 22:18
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Этого количества для наступления на Украину недостаточно.
В настоящее время Россия собрала в Беларуси группировку войск в количестве 10 200 человек. Этого количества для наступления на Украину недостаточно.
Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, информирует УП.
«Та группировка, которая есть у Вооруженных сил Российской Федерации (в Беларуси. - Ред.), это около 10 200 военнослужащих, она не может выполнить задачу по повторному наступлению на территорию нашего государства», - подчеркнул он.
По его словам, ежедневно и разведка, и ГПСУ, и оперативно-розыскные подразделения мониторят обстановку на территории Беларуси, им также помогают «негласные помощники». Все они сообщают, что «реальных возможностей» для наступления у врага нет.