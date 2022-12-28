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Украинские пограничники сообщили, сколько российских войск в Беларуси

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  • 28.12.2022, 22:18
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Украинские пограничники сообщили, сколько российских войск в Беларуси

Этого количества для наступления на Украину недостаточно.

В настоящее время Россия собрала в Беларуси группировку войск в количестве 10 200 человек. Этого количества для наступления на Украину недостаточно.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, информирует УП.

«Та группировка, которая есть у Вооруженных сил Российской Федерации (в Беларуси. - Ред.), это около 10 200 военнослужащих, она не может выполнить задачу по повторному наступлению на территорию нашего государства», - подчеркнул он.

По его словам, ежедневно и разведка, и ГПСУ, и оперативно-розыскные подразделения мониторят обстановку на территории Беларуси, им также помогают «негласные помощники». Все они сообщают, что «реальных возможностей» для наступления у врага нет.

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