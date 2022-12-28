Зеленский: В Украине определяются новые стандарты НАТО 28.12.2022, 22:24

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Интенсивность боевых действий побуждает мир обновлять стандарты обороны.

«Весь мир» помогает Украине в войне против России, предоставляя военную помощь, но «придет время, когда бренды украинского оружия так же будут интересовать весь мир».

Уверенность в этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания высказал президент Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

По словам Зеленского, Украина способна производить свои ракеты, бронетехнику, авиатехнику и другие виды вооружений.

«Мы это уже делаем. Уже есть наше. Все это – наше. [ПТРК] «Стугна», [РСЗО] «Ольха», [ракеты] «Нептун», морской дрон и прочее, – рассказал президент. – Украинский военно-промышленный комплекс был и будет одним из самых мощных в Европе и мире, я в этом уверен».

Зеленский отметил, что интенсивность боевых действий, «объем и жестокость преступлений оккупантов» побуждают не только Украину, но и весь мир «обновлять стандарты обороны, стандарты безопасности» и «достигать справедливости».

«Это касается многих сфер – от производства снарядов и тактики на поле боя до создания новой действенной архитектуры безопасности для Украины, всей Европы и мира, новых гарантий безопасности. От запуска юридических механизмов, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в агрессии и компенсировать за счет России весь ущерб, причиненный этим террором, до реформы существующих международных организаций, которые должны гарантировать мир и международный правопорядок, но не способны сейчас это сделать», – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина «уже среди лидеров соответствующих процессов».

«И, кстати, именно в Украине нашими героическими воинами определяются новые стандарты НАТО. Стандарты, которыми мы сегодня делимся с нашими союзниками по Североатлантическому союзу. Союзниками, а не просто партнерами», – резюмировал глава государства.

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