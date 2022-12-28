Техника важнее людей: оккупанты идут впереди, прикрывая танки
- 28.12.2022, 23:28
Перехват.
Российское командование больше целит военную технику чем людей. Впереди колоны ставят солдат, а уже после них идут танки.
Об этом говорится в перехвате разговора оккупантов, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.
Собеседник спросил, почему россияне бьют по своим.
«Ну, они ж еб*нутые, впереди, а техника сзади нас стоит... Не танки вперед идут, а люди сзади, а идут люди, а танки сзади», - сказал россиянин.
Также он добавил, что на фронте одни мобилизированные, а регулярных войск нет.