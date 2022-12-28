Техника важнее людей: оккупанты идут впереди, прикрывая танки 28.12.2022, 23:28

Перехват.

Российское командование больше целит военную технику чем людей. Впереди колоны ставят солдат, а уже после них идут танки.

Об этом говорится в перехвате разговора оккупантов, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.

Собеседник спросил, почему россияне бьют по своим.

«Ну, они ж еб*нутые, впереди, а техника сзади нас стоит... Не танки вперед идут, а люди сзади, а идут люди, а танки сзади», - сказал россиянин.

Также он добавил, что на фронте одни мобилизированные, а регулярных войск нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».