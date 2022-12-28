Цена на нефть падает 28.12.2022, 23:54

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Российская марка Urals за сутки обвалилась более чем на 6%.

В пятницу, 28 декабря, мировые цены на нефть после непродолжительного роста и разнонаправленных изменений вновь принялись медленно, но уверенно снижаться.

Цена на эталонную нефть Brent на время 22:15 по Минску торговалась по 83,47 доллара США за 1 баррель, снизившись за последние сутки на 1,43%.

В свою очередь, американская WTI подешевела на 1,08%, ее цена на момент подготовки данного материала составляла 78,45 доллара за "бочку".

Российская нефть Urals также подешевела, за сутки обвалилась сильнее маркерных сортов (более чем на 6%), и ее официальная цена, по разным данным, сейчас колеблется в диапазоне 56,9-61,5 доллара за «бочку».

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