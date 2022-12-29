За антивоенную позицию в России задержали около 20 тысяч человек за год 29.12.2022, 0:42

Многие из них получили штрафы и аресты, сотни стали фигурантами уголовных дел.

С начала вторжения в Украину за антивоенную позицию в России были задержаны 19 478 человек. Многие из них получили штрафы и аресты, сотни стали фигурантами уголовных дел. Проект «ОВД-Инфо» подвел итоги 2022 года, отметив «беспрецедентные масштабы» репрессий в стране.

По данным правозащитников, с 24 февраля по 14 декабря в России было только 29 дней без задержаний за антивоенную позицию. Наиболее массовые акции прошли в начале войны и после объявления мобилизации. Полицейские активно применяли насилие к протестующим: людей валили на землю, роняли на асфальт, били дубинками, душили, били в живот, по лицу, глазам, ударяли головой об стену, выкручивали и заламывали руки.

Среди всех задержанных за антивоенную позицию около 45% (8500 человек) — женщины. За последние годы их доля в общем количестве задержанных значительно выросла: в 2021 году на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального она составляла 25-31%, а в 2022-м на акциях после объявления мобилизации 21 и 24 сентября — 51% и 71% соответственно.

Власти также стали использовать тактику превентивных задержаний в дни государственных праздников и иных мероприятий. 141 человек был задержан через систему распознавания лиц по камерам слежения в московском метро. На акциях против мобилизации в отделах полиции стали вручать повестки в военкоматы: такая практика применялась в восьми городах.

2022 год запомнится не только масштабными задержаниями на антивоенных протестах, но массовым преследованием россиян по новым статьям о «фейках» и «дискредитации» армии, которые были приняты в марте. Тогда власти запретили называть войну в Украине войной и использовать любые данные о военных действиях, кроме тех, что предоставляет Минобороны РФ.

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