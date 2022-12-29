Зеленский сообщил, сколько населенных пунктов освободили ВСУ 29.12.2022, 2:04

Он поблагодарил все страны, которые помогают украинцам преодолевать российскую тиранию на поле боя.

В Украине освободили от российских оккупантов 1800 населенных пунктов. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Раде 28 декабря.

Он поблагодарил все страны, которые помогают украинцам преодолевать российскую тиранию именно на поле боя.

«Более тысячи восьмисот городов и сел Украины нам уже удалось освободить от оккупанта…», - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что еще год назад казалось невозможным, что Украина будет иметь системы противовоздушной обороны «Patriot».

«Но теперь имеем и такую договоренность. Спасибо нашим стратегическим партнерам. Это особый знак доверия к Украине, это настоящее союзничество с Соединенными Штатами Америки. Мы достигли этого», - сказал глава государства.

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