В РФ назвали имена офицеров, ликвидированных при ударе по базе бомбардировщиков в Энгельсе 29.12.2022, 3:19

Все они были инженерами наземного обслуживания самолетов.

В российском Энгельсе назвали имена трех офицеров, майора и двух старших лейтенантов, которые погибли 26 декабря при ударе по базе стратегических бомбардировщиков.

Как сообщил сайт расположенной в Энгельсе Покровской епархии Русской православной церкви, 28 декабря в местной церкви прошло заупокойное богослужение по трем погибшим офицерам. Это майор Андрей Воронов, старший лейтенант Максим Ануфриенко и старший лейтенант Александр Пампухин. Все они были инженерами наземного обслуживания самолетов.

26 декабря на аэродроме в Энгельсе во второй раз за месяц прогремел мощный взрыв. Министерство обороны России заявило, что, как и в первый раз, удар по аэродрому был нанесен украинским беспилотником-камикадзе, переоборудованным из советского беспилотника-разведчика Ту-141.

В этот раз, как утверждает минобороны России, беспилотник был сбит, но его обломки убили трех российских военных.

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