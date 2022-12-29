Латвия решила не аннулировать визы журналистам лишенного лицензии «Дождя» 29.12.2022, 5:34

Они смогут продолжить работу в стране.

Управление по делам гражданства и миграции Латвии приняло решение сохранить визы сотрудникам независимого российского телеканала «Дождь», который ранее был лишен лицензии на вещание в стране. Об этом пишет Delfi.lv.

Как сообщает издание, после того как телеканалу «Дождь» аннулировали лицензию на вещание, Управление по делам гражданства и миграции начало процесс оценки виз для сотрудников канала, которые дают право на трудоустройство и выдаются на один год. При этом ведомство пришло к выводу, что сотрудники «Дождя», получившие такие визы, могут оставаться в Латвии и продолжать там работать.

В своем пояснении «Дождь» упомянул, что цель визы — трудоустройство — по-прежнему остается актуальной, поскольку сотрудники компании продолжают создавать контент для распространения в социальных сетях и цифровых каналах.

Напомним, 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) решил аннулировать латвийскую лицензию российского независимого телеканала «Дождь», мотивируя это угрозой госбезопасности. Это произошло вскоре после выхода скандального эфира, в котором ведущий призвал сообщать о проблемах со снабжением в российской армии и сказал, что они таким образом уже многим помогли.

МВД Латвии включило бывшего журналиста «Дождя» Алексея Коростелева, допустившего такое высказывание, в черный список.

Кроме того, среди нарушений «Дождя» отмечались отсутствие аудиодорожки на латышском языке, изображение Крыма на карте российским и слова «наша армия» по отношению к российской армии.

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