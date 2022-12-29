Российский солдат, убегая от дрона, привел ВСУ прямо на свои позиции

Российский солдат, убегая от дрона, привел ВСУ прямо на свои позиции1
- 29.12.2022, 8:05
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В итоге оккупанты были уничтожены.
На видео попало, как российский оккупант привел ВСУ прямо к своим позициям. Кадры курьезного случая были обнародованы 54-й бригадой ВСУ.
Инцидент случился, когда военные с помощью дрона проводили разведку на одном из участков фронта. Они заметили оккупанта, который с автоматом бродил по украинской посадке.
БПЛА он заметил, после чего бросился бежать. Важно, что российский солдат, убегая, привел ВСУ прямо на свои замаскированные позиции. Они были в итоге уничтожены.