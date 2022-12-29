Сербы в Косово пообещали Вучичу разобрать баррикады 1 29.12.2022, 8:13

Процесс начнется сегодня утром и займет от 24 до 48 часов.

Сербы из Косово и Метохии сообщили, что начнут разбирать баррикады утром 29 декабря.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает Reuters.

По его словам, это займет от 24 до 48 часов.

«Это долгий процесс. Он займет некоторое время», - сказал Вучич.

Двусторонняя напряженность обострилась с прошлого месяца, когда этнические сербы на севере Косово уволились с работы в государственных учреждениях, включая полицию и судебную систему, из-за решения косовского правительства заменить сербские автомобильные номерные знаки.

Сербы на севере Косово возводят баррикады и блокируют дороги в течение примерно трех недель после ареста косовской полицией бывшего полицейского Деяна Пантича. Его освобождение было одним из главных требований протестующих.

В понедельник, 26 декабря, сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Вскоре после этого косовские сербы на севере страны в ночь на 27 декабря построили в центре города Митровица баррикады.

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