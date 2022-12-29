Командующий обороной Киева рассказал о «сюрпризах» для войск Лукашенко 2 29.12.2022, 8:17

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ВСУ собрали мощную группировку на этом направлении.

Если российские войска вместе с белорусами попытаются снова наступать на Киев, то украинские защитники приготовили для них «многие неожиданности».

Об этом в эфире телемарафона заявил командующий группировкой сил и средств обороны украинской столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Павлюк отметил, что на территории Беларуси нет сил для того, чтобы организовать повторное наступление на Украину, надеясь на успех.

«Есть желание России «замазать» Беларусь этой войной, это есть. Заставить их идти по тому пути, где нет обратной дороги. В то же время по нашим наблюдениям, белорусы не хотят воевать», – сказал Павлюк.

Он заявил, что в настоящее время в Беларуси есть примерно 20 тысяч местных военных, которые могут участвовать в войне, к ним могут добавить еще около 10 тысяч россиян, а этого будет мало для успешного наступления.

«А если уйдут, то там и останутся. У нас на том направлении собрана достаточно мощная группировка, которая может не только остановить, но и уничтожить. Очень много будет неожиданностей, если они решат уйти [в наступление]», – сказал Павлюк.

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