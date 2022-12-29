Видеофакт: Боец ВСУ с юмором берет в плен российского разведчика 1 29.12.2022, 8:24

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Оккупант с шевроном «разведка» пытается доказать, что он водитель.

Украинские военные сняли видео задержания российского шпиона (на его рукаве был шеврон военного разведчика РФ), при этом он изо всех сил пытался убедить, что разведчиком как таковым не является, а работает «обычным» водителем, информирует ТГ-канал «Украина 365».

При этом украинские солдаты ведут себя по отношению к пленному российскому шпиону совершенно не злобно и даже пытаются шутить.

Например, один из бойцов ВСУ говорит врагу, снимая с его рукава шеврон: «Добрий день! Приємно познайомитись! Що, розвідник? Не дотягнув?»

На что россиянин отвечает, что он якобы «не разведчик, а водитель».

Кем бы он ни был на самом деле, все это удастся выяснить украинским специалистам, в том числе и с помощью полиграфа. Впрочем, российский «водитель» может признаться во всех своих преступлениях против Украины, и не дожидаясь проверки, на детекторе лжи.

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