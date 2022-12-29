Россия вывела «Калибры» в Черное море: в Украине объявлена воздушная тревога 5 29.12.2022, 8:30

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Также зафиксирована активность стратегической авиации врага.

Российские войска вывели в Черное море два надводных ракетоносителя. Украинцев предупредили о ракетной опасности.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

К пуску готовы 16 «Калибров», предупредили в ОК.

Также зафиксирована активность стратегической авиации.

Воздушная тревога объявлена утром в четверг во всех центральных и восточных регионах Украины.

Как свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины», тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине районах Запорожской и Херсонской областей.

Позже к ним добавились Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Черниговская и Черкасская области.

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