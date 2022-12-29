Россия вывела «Калибры» в Черное море: в Украине объявлена воздушная тревога

Россия вывела «Калибры» в Черное море: в Украине объявлена воздушная тревога5
- 29.12.2022, 8:30
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Также зафиксирована активность стратегической авиации врага.
Российские войска вывели в Черное море два надводных ракетоносителя. Украинцев предупредили о ракетной опасности.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
К пуску готовы 16 «Калибров», предупредили в ОК.
Также зафиксирована активность стратегической авиации.
Воздушная тревога объявлена утром в четверг во всех центральных и восточных регионах Украины.
Как свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины», тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине районах Запорожской и Херсонской областей.
Позже к ним добавились Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Черниговская и Черкасская области.