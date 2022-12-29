Войска РФ готовятся к «жесту доброй воли» на Кинбурнской косе 4 29.12.2022, 8:40

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ВСУ создали для них патовую ситуацию.

После освобождения Кинбурнской косы каскадная оборона российских оккупационных войск начнет разрушаться уже на левом берегу Херсонщины.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что на Кинбурнской косе у российских оккупантов сложилась «суицидальная патовая ситуация». Вскоре там может произойти очередной «жест доброй воли» от российских захватчиков.

В интервью ТСН он отметил, что Кинбурнскую косу нужно рассматривать в комбинации с частью левобережной Херсонщины.

«По состоянию на сегодня мы говорим не о каких-то штурмовых действиях в направлении этого участка. Мы говорим об огневом воздействии. Там достаточно серьезное огневое воздействие со стороны ВСУ», – отметил эксперт.

По словам Коваленко, удержание занятых россиянами позиций осложнено многими факторами. В ближайшее время враг вообще не сможет удерживать этот участок.

«Это будет суицидальная патовая ситуация, когда оккупанты будут заходить туда, где их постоянно будут уничтожать. Это достаточно серьезные потери», – подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что вскоре на Кинбурнской косе может произойти «жест доброй воли». В то же время «негативное наступление» оккупантов эксперт прогнозирует не только там.

«Если там состоится «жест доброй воли», то фактически Кинбурнская коса – это такой кинжал в левобережную Херсонщину. Так или иначе, но они будут вынуждены покидать и другую часть левобережной Херсонщины. Поэтому вот такая суицидальная патовая ситуация – они там находятся, их постоянно накрывает наша артиллерия», – продолжил обозреватель.

Коваленко считает, что если россияне уйдут с Кинбурнской косы, то там сразу появятся ВСУ. После этого каскадная оборона российских оккупационных войск начнет разрушаться уже на левом берегу Херсонщины.

«Они это понимают, но ничего не могут с этим сделать», – резюмировал эксперт.

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