Reuters: Экспорт российского газа в Европу стремительно обвалился 3 29.12.2022, 8:44

4,014

Показатели достигли минимума со времен развала СССР.

В 2022 году экспорт российского газа в Европу обвалился до показателей, которые последний раз фиксировали еще во времена СССР. Об этом сообщает издание Reuters.

По данным «Газпрома», в этом году его экспорт в страны «дальнего зарубежья» составит 100,9 млрд кубометров.

В течение 2021 года Россия экспортировала 185,1 млрд кубометров. В эту цифру учтены и 10,39 млрд кубометров, которые Россия поставила в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

Нынешний показатель даже меньше предыдущего известного минимума российского экспорта газа. который был зафиксирован в 1995 году. Тогда Россия продала 117,4 млрд кубометров. И даже в 1990 году экспорт был больше – он составил 110 млрд кубометров.

Меньше газа Россия продала в 1985 году – 69,4 млрд кубометров.

Добыча газа в 2022 году в России году ожидается на уровне 412,6 млрд кубометров. В прошлом году этот показатель равнялся 514,8 млрд кубометров – максимальный за 13 лет показатель.

Напомним, из-за теплой зимы и достаточных запасов в хранилищах цена на газ в Европе упала до довоенного уровня. Стоимость газа на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах упала до рекордного за время войны уровня – менее 77 евро за МВт/час. Для сравнения, ценовой максимум в этом году составил 350 евро за МВт/час.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».