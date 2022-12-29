СМИ: Путин болен и опасается покушения

СМИ: Путин болен и опасается покушения15
- 29.12.2022, 8:58
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Глава РФ массово отменяет визиты и официальные мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин снова внезапно отменяет заранее планировавшиеся официальные поездки.
Не исключено, что состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Об этом идет речь в материале британской The Sun.
Уточняется, что Путин недавно отказался от официальной поездки в Псков, где планировал посетить завод «Титан-Полимер». Также планировалась встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
По официальным данным отмена визита в Псков объясняется неблагоприятными погодными условиями. В то же время журналисты обратили внимание, что аэропорт оставался открытым для прибывающих и вылетающих рейсов, а на снимках Пскова совершенно чистое небо.
Подчеркивается, что Путин отменил уже свой второй официальный визит через неделю, что может свидетельствовать о его проблемах со здоровьем.
В то же время британские журналисты не исключили, что Путин может бояться появляться на публике не только из-за здоровья, но и потому, что опасается покушения на себя.
Ранее сообщалось о том, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.
При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.
Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.