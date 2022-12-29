СМИ: Путин болен и опасается покушения 15 29.12.2022, 8:58

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Глава РФ массово отменяет визиты и официальные мероприятия.

Президент РФ Владимир Путин снова внезапно отменяет заранее планировавшиеся официальные поездки.

Не исключено, что состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Об этом идет речь в материале британской The Sun.

Уточняется, что Путин недавно отказался от официальной поездки в Псков, где планировал посетить завод «Титан-Полимер». Также планировалась встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

По официальным данным отмена визита в Псков объясняется неблагоприятными погодными условиями. В то же время журналисты обратили внимание, что аэропорт оставался открытым для прибывающих и вылетающих рейсов, а на снимках Пскова совершенно чистое небо.

Подчеркивается, что Путин отменил уже свой второй официальный визит через неделю, что может свидетельствовать о его проблемах со здоровьем.

В то же время британские журналисты не исключили, что Путин может бояться появляться на публике не только из-за здоровья, но и потому, что опасается покушения на себя.

Ранее сообщалось о том, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.

Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

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