Германия окончательно распрощалась с российской нефтью 8 29.12.2022, 9:56

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Альтернативой для НПЗ станут поставки через польский порт Гданьск и из Казахстана.

Почти вдвое сократившая потребление российского газа Германия готовится полностью отказаться от российской нефти, перекрыв последний канала поставок, не попавший под эмбарго ЕС.

Один из крупнейших в ФРГ НПЗ Шведт, обеспечивающий бензином Берлин и восточную часть страны, с января перестанет закупать нефть в России по трубопроводу «Дружба», сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Минэкономики Германии.

Завод, который до войны принадлежал «Роснефти», а затем был национализирован и передан под контроль национального энергорегулятора, «провел подготовку к отказу от российских баррелей в последние месяцы, подчеркнули в министерстве.

НПЗ продолжит работать с «комфортной загрузкой» благодаря партиям нефти, которые будут поступать через польский порт Гданьск.

Кроме того, Германия в январе начнет получать по «Дружбе» нефть из Казахстана, рассказали Reuters источники в отрасли. По их словам, Казахстан планирует в январе поставить 20 тысяч тонн нефти сорта KEBCO Blend с месторождения Карачаганак, а за первый квартал отправит в Германию 300 тысяч тонн. По итогам года поставки могут составить 1,2 млн тонн, сообщил источник Reuters.

На прошлой неделе глава «Казмунайгаза» Магзум Мирзагалиев заявил, что Казахстан рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию в начале 2023 года.

Казахстанская нефть при экспорте через территорию РФ не попадает под санкции, но с июня 2022 года изменила название с Urals на KEBCO Blend для подтверждения страны происхождения.

До войны Германия получала по «Дружбе» 220 тысяч баррелей в сутки, а еще около 60 тысяч импортировала морем, принимая танкеры, выходившие из портов Балтийского моря.

Морской импорт ФРГ прекратила в июне вслед за Литвой, Швецией и Великобританией. К октябрю от российской нефти отказались также Франция, Польша и Финляндия, а с 5 декабря - даты введения эмбарго ЕС - единственной европейской страной, продолжающей закупать баррели в РФ, осталась Болгария.

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