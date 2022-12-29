«Что за странные намеки?»: белорусы рассказали о необычных подарках на Новый год 3 29.12.2022, 9:19

6,672

Некоторые из сюрпризов вызвали целый шквал эмоций.

Журналисты onliner.by поинтересовались у белорусов, какие необычные подарки они получали и что принесло по-настоящему крутые эмоции.

«Пережили второй медовый месяц»

Диана рассказывает: лучшим в ее жизни подарком на Новый год была поездка в Азию. Это случилось много лет назад, но до сих пор вспоминается как чудо, которое когда-то спасло ее отношения с мужем.

— У нас был тяжелый период в отношениях. Я уехала от мужа летом в Москву и почти полгода жила отдельно. Мы многое обсудили по телефону. Оказалось, что друг с другом нам жить сложно, но по отдельности — просто невыносимо. И тогда он купил путевку в Таиланд. Мы поехали мириться и отмечать Новый год в жизни и отношениях.

Я считаю, что благодаря той поездке мы сохранили наши отношения. На тот момент мы прожили в браке семь лет, а сейчас вместе 22 года. Жизнь показала, что все не зря.

Уехали мы прямо на Рождество и Новый год. Были в Паттайе и Бангкоке, ездили на экскурсию на реку Квай, сплавлялись на плотах, ночевали в бунгало на воде, катались на слонах, ходили на яркие и красочные шоу, гоняли на байке, посещали ночные рынки, плавали в море днем и ночью. В общем, пережили второй медовый месяц. С тех пор мы любим путешествовать и очень часто дарим друг другу поездки.

Последние два года были тяжелыми для нас. И в прошлый раз муж на Новый год подарил мне корзину экзотических фруктов — это было как напоминание о тех временах. Мы устроили для себя «маленький Таиланд».

«Страх, адреналин и детский восторг»

Для тех, кто любит небанальные подарки, отличным вариантом может быть сертификат на какое-нибудь экстремальное развлечение. Татьяна с восторгом вспоминает ночной джип-тур по бездорожью, который организовал для нее будущий муж.

— Мы достаточно активные люди и не любим банальные подарки. Плюс мне нравится все, что связано с машинами. Мой будущий муж подарил мне сертификат на Новый год, но кататься мы поехали только в марте, когда появилось свободное время. Катались в Минске, в районе Уручья. Погода была сухая, хотя, как сказал нам инструктор, круче всего кататься по грязи: больше адреналина. Как по мне, куда уж больше!

Местами было страшно, потому что машина просто ныряла с обрыва в глубокую яму, а потом практически вертикально заезжала на другой край оврага. Было ощущение, что в любой момент мы можем перевернуться.

Честно говоря, я не рискнула проехать весь путь за рулем и в какой-то момент посадила туда дарителя. Но на пассажирском сиденье эмоции ничуть не затухают.

Это был страх, адреналин и какой-то детский восторг: «Ну ничего себе!» Конечно, как и большинству, мне дарили гаджеты, ювелирку, но это все настолько «спокойные» и предсказуемые подарки… Джип-тур однозначно выигрывает за счет фантастических эмоций.

«Это было признание от сестры и ее поддержка»

Ольге самый запоминающийся подарок в жизни подарила сестра. Причем она сумела обставить все так, чтобы получился настоящий сюрприз.

— Несколько лет назад я заинтересовалась скалолазанием. Сначала попробовала на настоящих скалах с подругой, а потом пошла в один из скалодромов в Минске. Ходила до тех пор, пока он не закрылся на каникулы.

Родные и, в частности, сестра часто говорили мне что-то типа «Скалолазание — это не для девочек», «Это опасно», «Лучше бы на фитнес ходила» и все такое. Но мне нравилось!

В декабре 2019 года в Минске открывался новенький скалодром — не просто красивый, а с туалетом, душем и горячей водой прямо в раздевалке. Это было просто «вау» по сравнению с тем местом, куда я ходила раньше. Конечно, я всем прожужжала уши, какой он клевый и как я хочу туда ходить.

Я уже не помню, как попала на открытие. И тут ко мне подходит один из владельцев и прямо там вручает подарочный сертификат. Я была так счастлива! С одной стороны, это отличный подарок, с другой — это было признание от сестры и ее поддержка. Она смогла провернуть все это, находясь в другом городе.

В итоге скалолазание до сих пор со мной. Оно очень классно нагружает разные группы мышц, даже те, которые мы можем не задействовать в обычном фитнесе. Развивается координация, мы учимся достигать целей, преодолевать себя. И начать можно с любым уровнем подготовки, главное для девушек — аккуратный маникюр, длинные ногти не приветствуются. А еще это теперь олимпийский вид спорта, и я советую познакомить с ним детей — обычно им очень нравится.

«Подарки с фото питомцев — беспроигрышный вариант»

Дарья вспоминает один из самых милых подарков от мужа — альбом с фото их любимого кота. Это знак внимания, который не ударит по карману даже в самой кризисной ситуации.

— Мой муж любит дарить мне оригинальные подарки. А еще он обожает наших котов! Пару лет назад он подарил мне альбом с фотографиями нашего первенца-кота (после этого у нас появился второй кот). А еще раньше он дарил мне фотосессию с котиком!

Идея с альбомом оказалась очень удачной. Мы смотрели фотокарточки с Фантиком и вспоминали милые моменты: вот он смотрит футбол, а здесь сладко спит на руках у мужа.

Вообще, подарки с изображением своих питомцев я считаю беспроигрышным вариантом. Вот, например, мужу на Новый год я дарила носки с нашими котами — тоже довольно милый подарок.

А еще в тот Новый год вместе с альбомом муж подарил мне… ингалятор. Я часто болела, и муж решил поддержать меня таким образом. Как вы понимаете, у нас появилось много шуток, мол, «старость подкралась незаметно» и «какие годы, такие и подарки». Но его забота о моем здоровье очень меня порадовала.

«С детства мечтала о щенке, но все время откладывала покупку»

У Вероники недавно умерла ее любимая собака. Родители решили «переключить» ее и купили к Новому году щенка. Это было стопроцентное попадание.

— Я недавно пошла учиться на кинолога, поэтому озвучивала маме, что в будущем хочу купить щенка длинношерстной овчарки. Я понимала, что две мои собаки уже довольно возрастные (я забирала их из «усыпалки») и не потянут со мной экзамены. Одна и вовсе была парализована. Я очень долго ее лечила, а после смерти никак не могла прийти в себя.

Мама сказала мне, что я вряд ли когда-нибудь куплю себе собаку — скорее снова спасу какого-нибудь пса из «усыпалки», вкину в лечение еще около $3 тыс., а потом буду сидеть вся в слезах.

Когда в назначенный день по инициативе мамы к нам приехала заводчица со щенками на выбор, я была очень рада! С детства мечтала о щенке и его воспитании с нуля, но все время откладывала этот момент. В общем, родители помогли моей мечте осуществиться.

Зовут щенка Бэкки, это девочка. И она прямо очень красивая и милая для овчарки — смотрю и не нарадуюсь. Радостно скачет по дому, все время требует игр и внимания и очень сильно отвлекает от грустных мыслей — на них просто не остается времени.

«Я подумала: что за странные намеки? А потом оценила»

Самым ярким подарком для Иоланты стала подушка для беременных, которую подарил муж. Для понимания: в положении девушка не была и планов на скорый декрет не строила.

— Поначалу я была в шоке. Я подумала: что это за намеки и почему со мной это не обсудили? Решила, что подарок идиотский, и было непонятно, как такое вообще могло прийти человеку в голову. Как оказалось, муж просто увидел в Instagram рекламу, где девушка лежит с этой подушкой и читает книгу. Подумал, что это очень удобно и точно мне пригодится. Не обратил внимания на то, что эта девушка с животом.

Оказалось, что это действительно крутая вещь! Спать с ней или играть очень удобно: она отлично поддерживает поясницу и руки с джойстиком. Сейчас она просто не уходит с нашей кровати.

Это, кстати, не единственный креативный подарок от мужа, который мне запомнился. В прошлом году у нас было маловато денег (я так понимаю, в этом случае и просыпается фантазия), и муж собрал для меня подарочный бокс. В нем лежали куча масок, игра для PS4, конфетки, свечи и всякая другая приятная мелочовка. Фишка была в оформлении: я копалась в этой коробке целый час. Рекомендую, получился очень достойный подарок.

«Потом до весны ели эту ногу с друзьями»

А Насте на Новый год парень подарил целую ногу хамона. Выглядел этот подарок очень впечатляюще.

— Мой парень заказал доставку ровно на три часа ночи, чтобы я не узнала о подарке раньше времени. Это было неожиданно. Когда я распаковывала огромную коробку, перебрала кучу вариантов, что это может быть, но даже в мыслях не было, что это хамон!

Сказать, что я была в восторге, — это ничего не сказать. Это был самый необычный подарок в моей жизни. Я всегда засматривалась на эти ноги в магазинах — что у нас, что в Испании, — но не думала, что мне кто-то такое подарит.

Ели мы потом эту ногу вместе с друзьями до весны. Всем было весело самостоятельно отрезать мясо с ноги. Из-за такого подарка почти все встречи были с вином, сыром и хамоном — это было душевно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».