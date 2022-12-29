В Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову 13 29.12.2022, 9:23

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Исторические кадры.

В Одессе коммунальные службы демонтировали памятники российскому полководцу Александру Суворову и российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам. Имперские монументы разобрали по частям, сложили в грузовики и увезли в неизвестном направлении.

Снимки демонтированного памятника опубликовал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Как известно, современный памятник Екатерине II и ее сподвижникам (официальное название – памятник «Учредителям Одессы») Хосе де Рибасу, Францу де Воллану, Григорию Потемкину и Платону Зубову в Одессе на Екатерининской площади установили в 2007 году.

Сооружение памятника спровоцировало политический конфликт – ряд общественных организаций, а также тогдашний президент Украины Виктор Ющенко выступили против памятника, аргументируя свою позицию неуместностью монумента императрице, которая распустила Запорожскую сечь и выступала палачом украинского народа.

В июле 2022 года в связи с российским вторжением в Украину встал вопрос о сносе памятника.

Что касается памятника Суворову, то его установили в 2012 году на перекрестке возле «Молодой Гвардии». Инициатором установки памятника был тогдашний депутат Одесского городского совета Геннадий Труханов.

Напомним, что 30 ноября Одесский горсовет принял решение по поводу памятников Екатерине II и полководцу Александру Суворову 30 ноября. Снос памятника российской императрице поддержали 97% депутатов. За это выступало и большинство жителей города.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов выступал против сноса памятника Екатерине II. Также он высказал мнение, что в этой войне нужно идти на переговоры и компромиссы с Россией, а не вести прямую конфронтацию. Позиция политика вызвала скандал. Вскоре он заявил, что проголосует за снесение скульптурной композиции.

6 ноября памятник императрице оградили защитным забором, а на саму скульптуру надели черный пакет.

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