Ученые выяснили, почему некоторые набирают вес в Новый год даже без переедания 1 29.12.2022, 9:33

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Толстеть людей заставляет не обильное застолье.

Бактерии в кишечнике заставляют некоторых людей набирать вес после новогодних праздников. Об этом сообщили ученые Копенгагенского университета (Дания) по итогам исследования.

Примерно 40% людей толстеют из-за особых микроорганизмов в кишечнике, хотя не переедают во время обильного праздничного застолья. Как сообщается в журнале Microbiome, открытие исследователей приблизило их к пониманию того, почему некоторые люди набирают вес, хотя едят немного.

Ученые изучили, сколько энергии датчане получают из пищи, основываясь на анализе их фекалий и содержащихся в них микробов, которых приходится 100 млрд на один грамм. Для исследования была выбрана группа из 85 датчан с избыточным весом в возрасте от 22 до 66 лет. Эксперты составили карту состава кишечных микробов для каждого участника.

Люди были разделены на группы в зависимости от состава их кишечных микробов — B-тип и P-тип. В-тип отличается низким содержанием доступных для микробиоты углеводов, обычно содержащихся во фруктах и овощах. Р-тип — полная противоположность В-типа, в который как раз и входят люди, толстеющие быстрее остальных. Они в среднем весят на 10% больше, что эквивалентно дополнительным девяти килограммам.

В целом, результаты показывают, что избыточный вес может быть связан не только с тем, насколько правильно человек питается или с количеством физических упражнений, но и с микробами в кишечнике, отмечают ученые.

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