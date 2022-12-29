В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы3
- 29.12.2022, 9:46
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Украинская ПВО сбивает российские ракеты над городом и областью.
В Киеве и области утром 29 декабря во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.
По информации местных жителей, взрывы были слышны в разных районах столицы. Предварительно, над областью сработала система противовоздушной обороны.
Военная администрация и власти Киева пока не комментировали эту информацию.
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Киевская военная администрация подтверждает работу системы ПВО над городом. Военные призывают граждан пройти в укрытия и сохранять спокойствие.
Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.