В Киеве прогремели взрывы 3 29.12.2022, 9:46

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Украинская ПВО сбивает российские ракеты над городом и областью.

В Киеве и области утром 29 декабря во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

По информации местных жителей, взрывы были слышны в разных районах столицы. Предварительно, над областью сработала система противовоздушной обороны.

Военная администрация и власти Киева пока не комментировали эту информацию.

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Киевская военная администрация подтверждает работу системы ПВО над городом. Военные призывают граждан пройти в укрытия и сохранять спокойствие.

Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.

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