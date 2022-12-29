Стало известно, как будут работать белорусские банки в новогодние праздники 29.12.2022, 9:53

В отдельные дни станут недоступными даже онлайн-сервисы.

Банки опубликовали график работы в новогодние праздники. Некоторые финучреждения предупреждают, что с ограничениями будут функционировать онлайн-сервисы. В отдельные дни они и вовсе могут быть полностью недоступны.

«Беларусбанк» объявил, что с 22.00 30 декабря по 00.00 1 января будут недоступны операции по вкладным, текущим, базовым счетам. Также это затронет счета с доступом по дебетовым платежным карточкам. Речь в том числе про оказание этих услуг через ЕРИП. Совершить их в это время нельзя будет также через интернет-банкинг и мобильный банкинг.

«Операции непосредственно с использованием банковской платежной карточки осуществляются без ограничений», — уточняет банк.

При этом 31 декабря, а также 1 и 2 января в банке будут выходными. «Будут работать отдельные подразделения», — поясняют в «Беларусбанке».

«Банк Дабрабыт» анонсировал, что 31 декабря, а также 1, 2 и 7 января будут выходными днями во всех отделениях банка. При этом во все эти дни (кроме первого дня года) операционные кассы будут работать в стандартном режиме.

В «МТБанке» выходными днями также будут 31 декабря, 1, 2 и 7 января. При этом в каждый из этих дней будут работать по несколько дежурных касс. Но нужно учитывать, что 24 и 31 декабря, а также 6 января рабочие дни будут сокращены на час.

«БТА Банк» рассказал, какие кассы и обменные пункты будут работать с 30 декабря по 2 января.

Отделения «Приорбанка» будут закрыты 1, 2 и 7 января. «30 декабря обслуживание клиентов будет осуществляться до 16.00, — уточняет банк. — 6 января 2023 года (предпраздничный день) отделения работают по графику рабочего дня пятницы, сокращенному на 1 час (кроме касс банка, расположенных на территории торговых предприятий)». При этом контакт-центр банка не будет работать 31 декабря и 2 января.

«Белгазпромбанк» предупреждает клиентов, что 30 декабря обслуживание в офисах будет осуществляться до 16.00. 31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни. При этом банк также сообщает, что интернет-банк для физлиц, мобильное приложение BGPB mobile и 3D-платежи будут работать с ограничениями с 16.00 30 декабря по 08.30 3 января.

В эти дни будут также ограничения среди прочего на пополнение вкладов и счетов, погашение кредитов физических и юридических лиц, онлайн-заявки по платежным карточкам, индивидуальный платеж.

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