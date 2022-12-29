Полковник ВСУ рассказал, как начнется военное вторжение из Беларуси 29.12.2022, 10:06

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Эксперт перечислил главные признаки.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, Олег Жданов считает, что возможное повторное вторжение из Беларуси может начаться с массированных ракетных ударов и артиллерийских обстрелов.

Об этом он рассказал на своем ютуб-канале.

«Если делать спланированное вооруженное вторжение, то без массированного авиационно-ракетного удара, артиллерийской подготовки и поддержки войск это наступление просто остановится. Его разобьют на оборонных рубежах. Но где это все взять, чтобы напасть из Беларуси. Все военные инстанции уже объяснили, что не формируется ударная группировка на территории Беларуси. Да, там есть «Искандеры». Да, там Россия держит группировку. Здесь советую слушать нашу разведку, точно знающую, что там происходит", — сказал Жданов.

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