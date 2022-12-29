В России разработчик ракеты «Ангара» внезапно умер через четыре дня после изготовителя «Калибров» 2 29.12.2022, 10:11

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О причинах смерти Владимира Нестерова не сообщается.

Бывший гендиректор государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Владимир Нестеров, который руководил проектом создания российской ракеты-носителя «Ангара», умер в возрасте 73 лет. Информацию российскому пропагандистскому агентству ТАСС подтвердили 28 декабря в пресс-службе центра.

О причинах смерти Нестерова не сообщается.

Нестеров долгое время занимался разработками ракет и связанных с космосом систем, среди них – многоразовая космическая система «Энергия-Буран», ракеты «Зенит», «Буран», «Союз-2», «Протон-М» и другие.

Он возглавлял центр им. Хруничева с 2005-го по 2012 год, уйдя в отставку после запуска ракеты-носителя «Протон-М», во время которого она потерпела катастрофу прямо на старте.

При этом Нестеров остался до 2014 года генеральным конструктором центра и курировал проект производства «Ангары» (он занимался им с 1992 года). При нем изготовили и запустили две первые ракеты.

После успешных испытаний Нестеров уволился из центра, объяснив это тем, что посчитал свою задачу выполненной. После ухода из центра Нестерова обвинили в растрате 5,3 млрд руб., но слушания этого дела в суде по существу так и не начались.

24 декабря российская компания «Адмиралтейские верфи», построившая для ЧФ РФ серию дизельных подлодок проекта 636.3, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», объявила о «трагической» смерти своего гендиректора Александра Бузакова.

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