«Было время, когда запрещали иметь даже ручку с чьим-то логотипом» 29.12.2022, 10:18

Белорусский врач рассказал об абсурдных мерах «против коррупции».

Минздрав временно запретил медикам лично контактировать с иностранными фармацевтическими компаниями. Сообщается, что вскрытая схема выявила, что медработники могли взаимодействовать с компаниями, проводя обучение.

В рамках таких проектов якобы врачи за прочтение лекций получали денежное вознаграждение, что прокуратура сочла «фактическими рекомендациями своим пациентам использовать определенные препараты».

При этом сумма незаконного вознаграждения формировалась, исходя из количества приобретенных медикаментов: «фрагменты упаковки с номером партии и датой производства передавали работникам представительства для подтверждения договоренностей».

Актуальность подобных схем для белорусского здравоохранения «Филин» обсудил с доктором, вынужденно покинувшим Беларусь.

— Вообще, мне сложно поверить в схему, при которой кто-то, использовав лекарство, должен был отдать упаковку доктору, — не скрывает удивления врач-гинеколог Станислав Соловей. — Интересно, как это могло происходить: я — терапевт, выписываю пациенту лекарство и говорю, а коробку принесите и отдайте мне? Думаю, пациент тогда на меня посмотрел бы, как минимум, с недоумением, если не с подозрением.

Нечто подобное можно хотя бы гипотетически представить, говоря об очень дорогих препаратах — онкология, иммунная терапия.

С массовыми препаратами, антибиотиками, витаминами и прочим создать некую коррупционную схему втайне от всех невозможно.

— А что вы скажете про обучение и лекции для медиков, которые министр здравоохранения назвал «бизнесом, перешедшим красную линию»?

— Что касается лекций, которые часто проводились в форме конференций, они были. У иностранных компаний была практика для подобных форумов снимать какое-то красивое помещение — ресторан или отель — и проводить все в форме фуршета.

Вход был бесплатный, в качестве лекторов привозили россиян, украинцев, компании побогаче могли позволить себе европейских специалистов. Часто выступали наши белорусские доценты, профессора.

Но в основном мы ходили на лекторов, имена которых знали по публикациям или отзывам.

Практикующему врачу уследить за всеми новинками очень сложно. Это и языковой барьер для многих, и элементарное отсутствие времени. Курсы повышения квалификации проходят раз в несколько лет, поэтому ты черпаешь информацию отовсюду, откуда можешь.

В этом плане подобные мероприятия были некой возможностью не сильно отставать от жизни. В основном все лекторы относились очень качественно к этой работе, предоставляли большой анализ литературы, всегда говорилось и об отрицательных, побочных действиях препаратов.

Дело в том, что в нашей стране нормальной статистики, нормальных научных работ с анализом не проводится. Но за рубежом постоянно идут клинические работы, изучается опыт использования препаратов.

И, читая лекции, специалист действительно рассказывал, например, об опыте лечения пневмонии каким-то средством, всегда указывая, какие у него плюсы, какие минусы.

Собственно, почему профессор не может взять вознаграждение за то, что он в свое личное время принимает участие в подобном мероприятии? К тому же, ты можешь купить личное время профессора, заплатив ему, но ты же не будешь потом обходить всех участников и предлагать: назначишь наше лекарство — получишь пять баксов.

Тебе просто предоставляют информацию. За то, как ты будешь ею распоряжаться, отвечаешь только ты сам, как лечащий врач.

Конечно, бывали случаи с недобросовестными лекторами, которые, по сути, превращали все в рекламную акцию или под этой маркой соглашались продвигать даже какие-нибудь гомеопатические препараты.

Но, опять же, я иду в свое свободное время послушать мнение какого-то авторитетного человека. Буду я после этого выписывать данный препарат или нет, это мое личное право.

Я несу ответственность за все, что назначаю и рекомендую. Я и в интернете ищу много информации о препаратах, особенно новых. И такая форма в виде представления на конференциях очень удобная. К тому же ты сразу видишь коллег из других клиник, можно и обсудить что-то.

В целом, достаточно много коллег из моей сферы посещали эти мероприятия.

— Подобные мероприятия организовывали не только фармацевтические компании, но и Минздрав, и другие госструктуры?

— Да, БГМУ, например. На их лекциях происходило то же самое, приезжали те же лекторы, те же выступающие. Чем отличались конференции Минздрава, на которые мы тоже, кстати, исправно ходили? Как правило, они проходили в рабочее время, и нужно было специально отпрашиваться.

А теперь они разработали якобы меры противодействия, и «иностранные компании смогут участвовать только в конференциях, которые проходят под эгидой Минздрава, и только в вузовских международно-практических конференциях, которые проходят под эгидой вузов и утверждены министерством».

То есть оно хочет стать монополистом в сфере продвижения иностранной продукции на наш рынок?

— Представители иностранных компаний не только организовывали лекции и конференции, они и другими способами взаимодействовали с врачами, например, раздавая рекламную продукцию, в основном канцелярские товары, прямо в поликлиниках. Вероятно, это сейчас тоже будет считаться подкупом?

— Да, они часто приходили, особенно в поликлиники, потому что там поток больший, соответственно, больший рынок. Не могу говорить за всех врачей, но если лекарство работает, независимо от усилий представителей компаний, я буду его использовать. Если оно не работает, я никому его рекомендовать не буду.

Допустим, конкретно в моей сфере шла очень агрессивная реклама одного популярного препарата, и многие его действительно выписывали беременным, но у меня другие критерии.

А вообще «борьба с коррупцией» среди врачей — это ведь не новость. Было время, когда нам запрещали иметь что-либо, даже ручку с чьим-то логотипом. Был запрет выписывать торговые названия, чтобы не указывать конкретного производителя. Только международное непатентованное наименование, то есть наименование действующего вещества.

Теперь считают коррупцией лекции. Хотя лично я считал их нормальной практикой.

А есть еще и другая практика продаж. Когда речь идет, например, про новое оборудование, чтобы продемонстрировать его преимущества и научить с ним обращаться, компания приглашает к себе и проводит стажировки.

Допустим, в хирургии, изучаешь какую-то новую методику, тебе могут оплатить перелет, к примеру, в Израиль, Польшу, Украину или Россию. Речь идет об операциях либо новом оборудовании, которого у нас раньше не было, или о технологиях, которые раньше не использовались, когда все нужно объяснить, показать.

Это нормальная практика, и здорово, что наши специалисты имели такую возможность. Понятно, что подобные поездки согласовывались с Минздравом в обязательном порядке, и в них абы кого не брали.

Поэтому там мог оказаться человек, не имеющий отношения к данным операциям, не знающий иностранного языка, он просто был в хороших отношениях с кем-то из администрации или министерства.

Это подкуп или нет, особенно когда такие поездки проходили за счет нашего бюджета?

— Вы не исключаете того, что министерство хочет стать монополистом в сфере продвижения иностранной продукции на наш рынок?

— Да, это прибыльный бизнес. Второй момент, у нас катастрофически разваливается система здравоохранения. Не исключено, что придется искать виновных. А тут вскрыли целую «группировку». Это очень удобно в поисках крайнего.

У нас же какой подход к врачу? Выпишешь импортный препарат, который реально более эффективный, значит, тебе заплатили.

Врач — заложник ситуации. Он должен назначать строго те препараты, которые скажут, конечно, не представители фармкомпаний.

— Как изменится ситуация после запрета лично контактировать с иностранными фармацевтическими компаниями?

— То, что запретили личные контакты с врачами, не означает, что этих контактов не будет. Просто теперь они будут с определнными людьми. Условно говоря, вы хотите провести конференцию по продвижению своего препарта, и для того, чтобы ее организовать, нужно обратиться в минстерство или к ректору академии и договариваться.

Академия, в свою очередь, может навязать своего лектора, и этот вопрос тоже будете как-то урегулировать.

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