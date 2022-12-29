Невзоров об идеях Медведева: В психиатрии это называется «спрятаться за визг» 3 29.12.2022, 10:42

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Инициативы экс-президента РФ все ярче выдают дикий страх кремлевского режима.

Медведев 28 декабря в Telegram выступил с инициативой автоматически объявлять «предателей» (таковыми экс-президент РФ считает людей, уехавших из РФ и осудивших войну, развязанную Россией в Украине) «врагами общества».

«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний, пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал», – заявил Медведев.

Он убежден, что «таких лиц» не следует пускать обратно в Россию «до конца их дней».

«Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда», – высказался экс-президент РФ.

Медведев добавил, что «предателей», как он считает, нужно пускать в РФ только в случае «недвусмысленного публичного раскаяния».

Невзоров, уехавший из РФ и осудивший развязанную Россией войну в Украине, в ответ на эту идею заявил в Telegram, что инициатива Медведева свидетельствует, на его взгляд, о неуверенности путинского режима и его желании «хоть как-то защититься от реальности».

«Все эти вопли последнего времени, что «медведевские», что депутатские, все ярче выдают дикий страх режима. В психиатрии такие проявления называются «спрятаться за визг». Они свидетельствуют о предельной растерянности пациента и его неспособности предложить адекватную реакцию», – написал он.

По мнению публициста, «публичные истерики Димона и прочих идеологов» никак не напоминают «буллы или энциклики того режима, что уверен в себе», в своей победе, в силе и возможностях.

«В переводе с «димонского» это очередной крик отчаяния и ужаса. Зачем они так глупо и дешево выдают свои чувства, непонятно. Вероятно, в силу умственной неполноценности. Или – от полного неумения играть в «большие игры», – заключил Невзоров.

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