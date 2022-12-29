«Покупают машину, а через два месяца просят дорогостоящий аккумулятор заменить» 4 29.12.2022, 10:44

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История из автохауса.

Александр занимается торговлей «бэушными» автомобилями уже много лет. Клиентов перевидал за это время разных и всяких: кто с линейкой приходит и замеряет, кто с толщиномером, кто со «специалистом», разбирающимся разве что в особенностях погоды, пишет abw.by. Но один случай запомнился ему особенно.

«Чем вообще люди думают?»

Продавец рассказывает, что в его автохаусе стоял Volkswagen Polo 2019 года выпуска. По меркам рынка – ходовая машина, спрос на нее был. Так, на смотрины заявилась целая «делегация», по словам Александра.

- Она состояла из потенциального покупателя и его родственников. Ходили, смотрели, ощупывали, обсуждали, в общем, решили купить, но в лизинг, так как полной суммой «делегация» не располагала. Звоню владельцу машины, говорю, так-то и так-то, хотят купить у вас через лизинговую компанию. Владелец решил дело в долгий ящик не откладывать и вызвался самостоятельно совершить сделку. Обменялись контактами с покупателем – и до свидания, дальше дело уже не мое.

Однако через два месяца покупатель объявился с претензиями об имевших место неисправностях автомобиля.

- То есть ездил он на машине два месяца, пробег накручивал, а потом что-то ему не понравилось! – поражается Александр. – Мол, проводка передних фар неправильно подключена, с трубкой кондиционера что-то не то, датчик ABS неисправен, на шинах рисунок неодинаковый, в ДТП автомобиль был и так далее по списку. Но что меня особенно удивило, так это претензия по поводу потерявшего зарядку аккумулятора, мол, замените. И да, еще тормозные колодки в придачу – износ большой. «Клиент» где-то все это отремонтировал, купил, чеки взял и предъявляет мне сумму 2000 рублей плюс 500 рублей морального вреда.

Чем вообще люди думают? Ведь большинство претензий носит эксплуатационный характер, те же колодки тормозные и аккумулятор при использовании машины теряют свои свойства естественным образом. Это все равно что квартиру купить, а потом позвать бывшего владельца и попросить его ремонт сделать.

Удовлетворять требования клиента комиссионщик не хотел, тем более что, по его мнению, они не по адресу. Однако именно Александра вызвали в суд в качестве ответчика по иску о защите прав потребителя:

- Товарищ упертый оказался, даже неустойку почти в 4000 рублей, как следует из иска, насчитал. Что интересно, по тексту иска «клиент» описал, что такое есть физические страдания, ему причиненные.

Дословно: «Это физическая боль, функциональное расстройство организма, изменения в эмоционально-волевой сфере, отклонения от обычного состояния здоровья, которые являются последствием действий, посягающих на нематериальные блага или имущественные права граждан. Нравственные страдания выражаются в ощущениях страха, стыда, унижения, а ровно иных неблагоприятных для человека в психологическом аспекте переживаниях, связанных с утратой близких, потерей работы, раскрытием врачебной тайны, невозможностью продолжать активную общественную жизнь».

Прикол еще в том, что в иске товарищ ссылается на договор купли-продажи, заключенный между собственником машины и лизинговой компанией! Где тут я, спрашивается? Такие вот люди бывают, но этот особенный.

Кто продавец?

Журналисты изучили пакет имевшихся документов, и картина происходящего стала приобретать понятные очертания. Действительно, Александра в сделке в принципе нет. Собственник машины изъявил желание продать автомобиль самостоятельно, на что имел полное право. Договор купли-продажи как обоснование исковых требований также говорит о том, что владелец машины продал ее лизинговой компании, которая передала автомобиль новому владельцу.

Такое чувство, что собственник Volkswagen Polo явно «промазал», предъявив претензии не по адресу. Как следует из ст.641 Гражданского кодекса, арендатор (лизингополучатель) может предъявлять требования о качестве товара непосредственно продавцу, но продавец в нашем случае физическое лицо, а не автохаус. Все это отражено в документах. Имущество, являющееся предметом лизинга, передается получателю по месту нахождения последнего, что и произошло по факту.

Относительно возможной аварии с автомобилем тоже все спорно. Никаких баз данных по ДТП у нас в стране нет, а признаки кузовного ремонта не могут свидетельствовать о возможном столкновении. Машину можно и тележкой на парковке магазина повредить, но это же не ДТП.

Адвокат: «Требования истца необоснованные и незаконные»

Журналисты обратились за комментарием к адвокату Минской областной коллегии адвокатов Игорю Каратчене, который представляет интересы Александра в судебном процессе:

- Ознакомившись с исковыми требованиями, считаем необходимым отметить, что заявленные требования мы не признаем в полном объеме. Считаем, что требования истца являются незаконными и необоснованными, а изложенные в исковом заявлении обоснования требований не соответствуют фактическим обстоятельствам. В удовлетворении иска просим отказать.

P.S. Со своей стороны в части претензий по поводу разного рисунка протектора шин советуем истцу ознакомиться с п.29 главы 5 Приложения №4 к ПДД, которым допускается установка шин с разным рисунком протектора, если они установлены на разных осях транспортного средства. Главное, чтобы на одной оси рисунок был одинаковым.

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