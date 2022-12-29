Киев всколыхнула новая серия взрывов 3 29.12.2022, 10:47

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Обломками сбитой российской ракеты повреждено здание в Дарницком районе.

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги снова раздалась серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев и мэра Виталия Кличко.

«Несколько взрывов в столице», - написал Кличко

КМВА сообщает, что в Киеве работает ПВО, которая сбивает враждебные цели.

«Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Информация по жертвам уточняется», - говорится в сообщении.

Украинцев призывают сохранять спокойствие и до отбоя воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Кроме того, пресс-секретарь ДСНС Светлана Водолага сообщила в комментарии «Суспільному», что обломок ракеты попал в частный жилой дом на Осокорках.

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Кличко отмечает, что в Киеве могут быть перебои со светом. Он призывает киевлян зарядить телефоны и другие устройства, а также сделать запас воды.

Напомним, сегодняшнее утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги.

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