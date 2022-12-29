Хоккеисты Беларуси и РФ устроили массовую драку в Бобруйске 6 29.12.2022, 10:53

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Игроки получили 204 минуты штрафа на матче.

Во время мачта между молодежными хоккейными командами «Динамо-Шинником» и «Динамо СПб» произошла массовая драка, пишет «Комсомолка».

Хоккейный матчи проходил в среду, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) на «Бобруйск-Арене». Отмечается, что противостояние с действующим чемпионом МХЛ у бобруйской команды складывалось непросто, так как к середине матча счет был 3:1 в пользу гостей - «Динамо СПб». Однако бобруйская команда собралась и к концу второго тайма сравняла счет - 3:3, выиграла в третьей двадцатиминутке - 5:4. И, хотя не победили в основное время, но выиграли на дополнительных пяти минутах - 6:5.

Кроме победы бобруйского «Динамо-Шинника» матч запомнится и массовой дракой, которая случилась на 28-й минуте противостояния. Стычка молодых хоккеистов произошла из-за эпизода, когда капитан гостевой команды Леонид Бойков ткнул клюшкой в голкипера белорусской команды.

Удаления до конца игры получили бобруйчане Тимофей Ковгореня, Мирослав Михалев и Максим Глинский, у гостей - Леонид Бойков, Егор Родионов и Егор Никитин.

В сумме судьи выписали 204 минуты штрафа, из них 158 - двум игрокам.

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