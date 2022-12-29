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Массированная ракетная атака на Украину: взрывы прогремели во Львове

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  • 29.12.2022, 10:54
  • 5,248
Массированная ракетная атака на Украину: взрывы прогремели во Львове

В области работает ПВО.

Во время ракетной атаки на Украину 29 декабря во Львове прогремели взрывы. В области работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Telegram.

«Во Львове слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях», - написал он.

Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козинский добавил: «Во Львовской области работает ПВО. Детали позже».

Российская армия утром 29 декабря вновь атаковала ракетами Украину. Ожидается пуск 100 ракет в несколько волн.

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