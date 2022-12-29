Массированная ракетная атака на Украину: взрывы прогремели во Львове

Массированная ракетная атака на Украину: взрывы прогремели во Львове2
- 29.12.2022, 10:54
- 5,248
В области работает ПВО.
Во время ракетной атаки на Украину 29 декабря во Львове прогремели взрывы. В области работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Telegram.
«Во Львове слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях», - написал он.
Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козинский добавил: «Во Львовской области работает ПВО. Детали позже».
Российская армия утром 29 декабря вновь атаковала ракетами Украину. Ожидается пуск 100 ракет в несколько волн.