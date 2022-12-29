Тортуга 1 Эль Мюрид

29.12.2022, 11:05

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Эль Мюрид

Бандиты не умеют «играть в государство», они умеют только грабить.

На днях некие бойцы известного ЧВК в обсценной форме обратились к начальнику Генштаба по поводу неважного снабжения их подразделения боепитанием. И назвали последнего разными обидными в лагерной среде словами. Ролик с их высказываниями поспешили назвать украинской провокацией, но тут к протестующим прибыл сам владелец ЧВК и поддержал их в недвусмысленной форме. И снова — информационный повод. Генералам брошен вызов!

На самом деле пока никакого вызова не существует в принципе. Системно структура ЧВК никакой угрозы для военных не несет. В информационном пространстве, конечно, шума много, предположений и теорий — еще больше, но генералам ни ЧВК, ни ее владелец никакой опасности и угрозы не представляет. И даже численность ЧВК в 40 тысяч голов (скорее всего, даже больше, если учесть, что ее задействуют и в зарубежных мероприятиях) никакого впечатления на системный аппарат не оказывает.

Причина столь неуважительного отношения к пиар-акциям по демонстрации своей крутизны вполне очевидна. Она, в общем-то, и высказана жалобщиками-бойцами: снабжение. До тех пор, пока армейские генералы контролируют склады и всю цепочку поставок вооружений и боеприпасов, до тех пор, пока генералы подписывают накладные на передачу войскового имущества в руки тех или иных сомнительных лиц — они полностью и безраздельно контролируют ситуацию.

В иерархии отношений армия стоит неизмеримо выше. Причем настолько выше, что обращать внимание на писк откуда-то очень и очень глубоко под собой никто не будет. И дело даже не в личных отношениях Архистратига и владельца ЧВК (если они существуют, эти отношения). Надо будет — генералы ликвидируют его в прямом, физическом смысле этого слова. Не потому, что генералы, а потому, что могут. Но пока данная структура полезна — ее будут использовать в хвост и гриву.

Любая война (в том числе и аппаратная) — это не уличный мордобой. Крутизна и распальцовка в ней ничего не решают. Война — это соревнование оргструктур и ресурсов. У кого они больше — тот и побеждает. И даже когда начнется смута (а это вопрос времени), любые бандформирования в борьбе с государством все равно в итоге проиграют. Если только сами не станут государством. Но это в случае ЧВК «Вагнер» слишком фантастический сюжет. Настолько фантастический, что его и обсуждать неинтересно.

То, что в случае смуты подобного рода бандформирования вполне способны поураганить — вопросов нет. Для простых обычных людей встреча с подобными структурами будет кошмаром. Но в исторической перспективе они не имеют ни малейшего шанса. Любая бандитская вольница рано или поздно будет взята к ногтю, как пиратская Тортуга.

Поэтому генералы снисходительно не замечают потуг владельцев ЧВК казаться крутыми и значимыми. Никакой угрозы самой системе несистемный субъект не несет. А раз так — то зачем беспокоиться?

Кстати, у этой истории есть проекция и более высокого уровня.

Путинская Россия точно так же не представляет ни малейшей угрозы системным глобальным игрокам. Бандиты и уголовники структурно стоят неизмеримо ниже. Россия сегодня — это та самая Тортуга, которая может беспокоить, раздражать, но до тех пор, пока стоимость проблем, которые она доставляет, будет ниже стоимости ее разгрома, ее будут не то чтобы терпеть, но откладывать на потом. И, кстати, Тортугу на самом деле никто особо не громил — она сама в итоге захирела и зачахла. Бандиты не умеют в государство. Они умеют только грабить. Поэтому они для системных субъектов и не представляют серьезной угрозы. Никогда.

Потом, конечно, писатели-режиссеры напишут-снимут разные увлекательные истории про авантюристов-наемников. Игроделы наштампуют игрушки для разных платформ. Героизируют их, как капитана Блада или Джека-Воробья. Но в реальной жизни пират либо идет на службу государству и становится уважаемым капером с патентом, либо идет на корм рыбам. Исключений из этого правила нет.

Эль Мюрид, telegra.ph

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