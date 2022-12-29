Россияне ударили ракетами по Харькову
- 29.12.2022, 11:15
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Есть попадания в Слободском районе.
Российские войска атаковали Харьков ракетами. Есть попадания в Слободском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Глава области сообщил, что россияне снова атакуют Харьков, в то же время Терехов подтвердил ракетный удар.
«В городе есть серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется», - отметил мэр.
Тем временем в Харькове приостановили движение поездов метро, сообщает пресс-служба подземки.
«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена», - говорится в сообщении.
Напомним, с самого утра в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде регионов, в том числе и в Киеве, сообщают о взрывах и работе ПВО.