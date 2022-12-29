Cерия мощных взрывов прогремела в Белгороде, Брянске и оккупированном Джанкое
- 29.12.2022, 11:32
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Один из фрагментов ракеты упал на развязку автомобильной дороги в Белгородской области РФ.
Мощные взрывы прогремели утром в четверг, 29 декабря, в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму, передает («Главред» https://glavred.info/world/okkupanty-panikuyut-iz-za-serii-vzryvov-v-belgorode-bryanske-i-dzhankoe-moshchnaya-bavovna-10436939.html).
Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», - говорится в сообщении.
При этом представитель российских властей Гладков добавил, что «один из фрагментов» ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Вследствие чего произошло возгорание травы. По его словам, пожар уже потушили.
Добавим, что оккупанты также сообщают о работе средств ПВО в Джанкое, на севере Крыма.
«В оккупированном Джанкое россияне что-то сбивают в небе», - пишут в Сети.
Кроме того, в Сети также уточнили о том, что взрывы утром в чтеверг прогремели в Брянской области РФ.
Не исключено, что россияне работают по своим же ракетам, запущенным в сторону Украины.