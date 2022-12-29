Cерия мощных взрывов прогремела в Белгороде, Брянске и оккупированном Джанкое 29.12.2022, 11:32

3,440

архивное фото

Один из фрагментов ракеты упал на развязку автомобильной дороги в Белгородской области РФ.

Мощные взрывы прогремели утром в четверг, 29 декабря, в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму, передает («Главред» https://glavred.info/world/okkupanty-panikuyut-iz-za-serii-vzryvov-v-belgorode-bryanske-i-dzhankoe-moshchnaya-bavovna-10436939.html).

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», - говорится в сообщении.

При этом представитель российских властей Гладков добавил, что «один из фрагментов» ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Вследствие чего произошло возгорание травы. По его словам, пожар уже потушили.

Добавим, что оккупанты также сообщают о работе средств ПВО в Джанкое, на севере Крыма.

«В оккупированном Джанкое россияне что-то сбивают в небе», - пишут в Сети.

Кроме того, в Сети также уточнили о том, что взрывы утром в чтеверг прогремели в Брянской области РФ.

Не исключено, что россияне работают по своим же ракетам, запущенным в сторону Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».