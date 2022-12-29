Лукашисты осудили минчанина за «оскорбление» милиции
- 29.12.2022, 11:30
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«Суд» прошел в Березовском районе.
В суде Березовского района 6 декабря был вынесен приговор жителю Минска Роману Коржику, которого обвинили в оскорблении представителей власти — шести сотрудников милиции (ст. 369 Уголовного кодекса), сообщает «Весна».
Дело рассматривала судья Наталья Вакульчик.
Романа Коржика задержали 28 сентября 2022 года на трое суток, затем он находился под подпиской о невыезде.
По материалам обвинения Коржик, с 29 октября по 25 ноября 2020 года в телеграм-чатах размещал комментарии и оскорбительные высказывания в отношении сотрудников милиции из разных городов, которые по его мнению были причастны к разгону массовых акций протеста. Среди «пострадавших» — рядовые милиционеры, участковые инспекторы, командир подразделений ОМОНа, заместитель начальника ОВД.
Все они предъявили исковые требования о взыскании в их пользу денежной компенсации морального вреда.
Обвиняемый признал свою вину и также материальные претензии.
Суд постановил назначить Роману Коржику наказание в виде ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа сроком на один год, а также взыскать с него 6 000 рублей материальной компенсации милиционерам — по тысяче рублей каждому.