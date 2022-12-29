Как белорусы будут работать и отдыхать в январе, феврале и марте 2023 года 29.12.2022, 11:33

Появился производственный календарь.

Минтруда рассказало, как белорусы будут работать и отдыхать в январе, феврале и марте 2023 года.

В Минтруда объявили точные даты выходных на Новый год 2023, когда белорусы будут отдыхать до 3 января. Так как в Беларуси официальными выходными будут 1 и 2 января.

Также появился производственный календарь на весь первый квартал 2023-го. Всего в январе у белорусов будет 21 рабочий и предпраздничный день (24 для шестидневной рабочей недели), в феврале 20 дней (24 соответственно), а в марте на работу придется ходить 22 дня (26 при шестидневке).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».