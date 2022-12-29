Россия запустила по Украине более 120 ракет 29.12.2022, 11:37

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архивное фото: epa

Атака накануне Нового года стала наиболее массированной.

Российские войска в ходе массированной атаки 29 декабря выпустили в сторону Украины более 120 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

«29.12.22. Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных «злобным русским миром», чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских», - отметил он.

Также Подоляк иронично заявил, что Киев ждет очередных предложений от «миротворцев» о «мирном урегулировании", «гарантиях безопасности для России» и «нежелательности провокаций».

Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, ожидается пуск 100 ракет в несколько волн.

Взрывы уже прогремели в Киеве и разных городах.

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