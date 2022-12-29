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Биатлонистка Домрачева перебралась жить в Монако

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  • 29.12.2022, 11:43
Биатлонистка Домрачева перебралась жить в Монако
Дарья Домрачева

Последний раз она была в Минске осенью.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева живет с семьей в Монако и в последний раз была в Минске осенью. Об этом стало известно из декабрьского номера журнала TEAM BY, скрины которого опубликованы на сайте НОК Беларуси.

В интервью журналу Домрачева рассказала, что живет в Монако, где ее дочь Ксения пошла в школу.

«Все лето мы с семьей были в Минске, отдыхали полсе достаточно напряженного периода работы в Китае. Сейчас я посвящаю время семье и своему образованию. На данный момент мы живем в Монако, Ксюша пошла в школу, а это очень важный период в жизни ребенка и всей семьи», – сказала Домрачева.

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