Биатлонистка Домрачева перебралась жить в Монако

Биатлонистка Домрачева перебралась жить в Монако3
- 29.12.2022, 11:43
Последний раз она была в Минске осенью.
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева живет с семьей в Монако и в последний раз была в Минске осенью. Об этом стало известно из декабрьского номера журнала TEAM BY, скрины которого опубликованы на сайте НОК Беларуси.
В интервью журналу Домрачева рассказала, что живет в Монако, где ее дочь Ксения пошла в школу.
«Все лето мы с семьей были в Минске, отдыхали полсе достаточно напряженного периода работы в Китае. Сейчас я посвящаю время семье и своему образованию. На данный момент мы живем в Монако, Ксюша пошла в школу, а это очень важный период в жизни ребенка и всей семьи», – сказала Домрачева.