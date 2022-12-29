После ракет Россия ударила по Украине дронами с севера

После ракет Россия ударила по Украине дронами с севера3
- 29.12.2022, 11:48
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Украинские города атаковали дроны-камикадзе.
Вслед за ракетами в четверг, 29 декабря, Россия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
«С ракетами у мамкиных террористов как то не сильно клеится - запустили с севера еще мопеды. Ну-ну», - написал он.
Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупредили об опасности ракетных ударов. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, ожидался пуск 100 ракет в несколько волн.