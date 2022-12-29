Пригожин вступил в конфликт с администрацией и друзьями Путина 6 29.12.2022, 11:53

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Евгений Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» настроил против себя «старую гвардию» из кооператива «Озеро».

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который стал приобретать политический вес с началом войны в Украине, вызывает все большее недовольство приближенных Владимира Путина, пишут «Важные истории» со ссылкой на источники, близкие к старым друзьям президента, ФСБ и военным.

Помимо публичного конфликта с Минобороны и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, Пригожин перешел дорогу первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко — в частности, вторгся в зону его ответственности и пытается влиять на назначения и отставки чиновников, утверждает издание. Кроме того, Кириенко не нравится, что Пригожин развернул бурную деятельность в самопровозглашенных республиках Донбасса, которые он курирует. Сейчас наемники бизнесмена строят там оборонительную линию.

Пригожин с его близостью к президенту и медийным ресурсом вызывает обеспокоенность администрации, поскольку она не может контролировать ни его самого, ни его медиа, отмечает источник. Из-за этого невозможно предсказать, какие доклады будут поступать Путину о положении дел в «ЛДНР» и насколько их содержание будет соответствовать видению того же Кириенко.

Помимо администрации, Пригожин настроил против себя и старых друзей президента по кооперативу «Озеро», в том числе основного владельца петербургского банка «Россия» Юрия Ковальчука. Несмотря на то, что со времен работы в Петербурге Путину приходилось иметь дело с людьми из криминала, он никогда не впускал их в свой ближний круг, утверждает источник. В случае же с Пригожиным Путин нарушил собственное правило о недопустимости «возвышения» уголовников, которого также придерживались его друзья.

Война в Украине смешала карты и подняла авторитет отсидевшего 10 лет бизнесмена — его ЧВК очень пригодилась на фронте. Почувствовав свою значимость, Пригожин стал вмешиваться в политические вопросы. По словам источника, старые друзья Путина сочли неприемлемым, что человек с криминальным прошлым пытается «играть с ними на одном поле», но противостоять ему в открытую сейчас не могут — президент ценит Пригожина.

Не сложилось у бизнесмена и с ФСБ. Силовики недовольны, что им приходится «сопровождать активность» Пригожина по вербовке заключенных в ЧВК «Вагнер». Поскольку ставка делается на разбойников и убийц, а на войне в Украине им разрешают практически все, что угодно, включая пытки и убийства, ФСБ начала опасаться, что конечная ответственность за это ляжет на ее сотрудников.

Наибольшее беспокойство силовиков вызывают последствия возвращения такого контингента в мирную жизнь. ФСБ придется заниматься контролем особо опасных преступников, прошедших войну и получивших в ЧВК новые навыки. При этом возможные эксцессы уже не будут проблемой Пригожина.

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