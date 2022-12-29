Экс-вратарь сборной Беларуси по футболу получил два года «химии»1
- 29.12.2022, 11:58
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Василий Хомутовский поддержал белорусский народ в 2020 году.
Бывшего вратаря сборной Беларуси Василия Хомутовского приговорили к двум годам «домашней химии». Дело рассматривалось в суде Ленинского района Минска, сообщает «Трибуна».
Хомутовский обвинялся ст. 342 УК («Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»). Он был задержан 30 сентября после возвращения в Беларусь.
В 2020 году после выборов Василий Хомутовский был среди спортсменов, осудивших насилие.