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Экс-вратарь сборной Беларуси по футболу получил два года «химии»

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  • 29.12.2022, 11:58
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Экс-вратарь сборной Беларуси по футболу получил два года «химии»

Василий Хомутовский поддержал белорусский народ в 2020 году.

Бывшего вратаря сборной Беларуси Василия Хомутовского приговорили к двум годам «домашней химии». Дело рассматривалось в суде Ленинского района Минска, сообщает «Трибуна».

Хомутовский обвинялся ст. 342 УК («Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»). Он был задержан 30 сентября после возвращения в Беларусь.

В 2020 году после выборов Василий Хомутовский был среди спортсменов, осудивших насилие.

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