Массированный обстрел Киева ракетами РФ: есть пострадавшие, в том числе и ребенок 3 29.12.2022, 12:01

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В Офисе президента Украины показали фото последствий ракетного удара.

Вследствие ракетной атаки на Киев в четверг, 29 декабря, в Дарницком районе пострадали гражданские.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

«По предварительной информации, известно о двух пострадавших в Дарницком районе. Им оказана первая медицинская помощь», - рассказали в КГВА.

Тем временем мэр города Виталий Кличко рассказал некоторые подробности. По его словам, двух гражданских удалось спасти из поврежденного частного дома. Их госпитализировали.

Спасатели, в свою очередь, продолжают поисково-спасательные работы.

Кроме того, на одной из центральных улиц обломки ракеты повредили автомобиль.

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В КГГА уточнили, что в настоящее время известно о трех пострадавших, в том числе 14-летний ребенок.

«В результате утренней атаки врага пострадали 3 человека, среди них 14-летняя девочка. Всем оказывается помощь. На месте работают спасатели. Вот так выглядит предновогодний террор России», - написал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Виталий Кличко сообщил, что бойцы украинского ПВО уничтожили над столицей 15 вражеских ракет.

«По предварительной информации сил ПВО, над Киевом уничтожено 15 ракет» - говорится в тексте. Позднее он уточнил, что была сбита еще одна ракета и точное число - 16.

В Офисе президента Украины показали фото последствий ракетного удара по Киеву.

Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги.

В Киеве утром было слышно несколько взрывов. По данным КГВА, в результате атаки повреждены несколько домов, промышленное предприятие и детская площадка.

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