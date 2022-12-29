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Посол Украины в Беларуси и западные дипломаты передали помощь украинским бойцам

  • 29.12.2022, 12:09
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Посол Украины в Беларуси и западные дипломаты передали помощь украинским бойцам

Помощь была приобретена за личные средства.

Посольство Украины в Беларуси передало генераторы украинским бойцам одного из подразделений территориальной обороны.

Об этом в «Фейсбуке» написал украинский посол Игорь Кизим.

Подразделение, которому помогли дипломаты, возглавляет давний друг посольства Роман Недельский, который в 2018 году помог организовать Дни культуры Украины в Беларуси.

Генераторы сотрудники украинского посольства приобрели за свои средства.

К этой акции присоединились аккредитованные в Беларуси главы дипломатических миссий Словакии Катарина Жакова, Великобритании Жаклин Перкинс, Болгарии Георгий Василев, Польши Мартин Войцеховский, ЕС Эвелина Шульц.

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