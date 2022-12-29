Что происходит на рынке домов под Минском в конце 2022-го? 29.12.2022, 12:28

Дачи за год подорожали на 12%.

В конце года активность на рынке загородной недвижимости начала падать, но при этом предложение снижалось далеко не во всех сегментах. К тому же, цены на некоторые виды домов выросли. Подробности — в аналитике realt.by.

Активность на рынке загородной недвижимости снижается уже 5 месяц подряд: за ноябрь число выставленных на продажу объектов уменьшилось на 1.3%. Впрочем, за счет медленных темпов снятия объявлений, их общее количество в базе по-прежнему остается внушительным — почти 8 тысяч, что является максимумом для конца осени за последние 10 лет. Каким был рынок загородных домов в ноябре и чего ждать зимой, недавно рассказывали эксперты.

Тем не менее, снижение числа объявлений наблюдалось не во всех сегментах. По сравнению с прошлым месяцем увеличилось предложение недостроенных (+3.8%) и современных домов (+2.5%). В то же время дач и участков стало меньше на 3.6% и 2.4% соответственно. Количество «старых» домов (построенных до 2010 года) в базе Realt практически не изменилось — снижение составило всего 0.8%.

В разрезе направлений динамика была разнонаправленной. Существеннее остальных снизилось число объявлений о продаже объектов на Пуховичском — минус 3.3%. На общем фоне выделялось Слуцкое направление, где за месяц предложение увеличилось на 2%.

Спрос

Вместе с предложением на рынке загородной недвижимости снизилась и покупательская активность: в Минском районе купили на 24% меньше, чем в октябре. В соседних районах снижение числа сделок было также существенным — минус 18%.

Цены

Динамика средних цен в зависимости от типов объектов была разнонаправленной. Подорожали за месяц «старые» дома (+1.3%) и участки (+0.8%). Средние цены недостроенных и современных домов снизились на 0.9% в обоих случаях, также в цене немного «просели» дачи — минус 0.6% за месяц.

Текущий уровень цен заметно выше, чем в последний месяц осени прошлого года. За год существеннее всего подорожали участки (+15%), дачи (+12%) и современные дома (+6.4%). Недостроенные дома стали дороже на 3.6%. И только «старые» дома упали в цене на 3.7%.

Ситуация в Минске

В то время, как число доступных для покупки объектов за МКАД сокращается, количество домов, выставленных на продажу в Минске, за месяц, напротив, выросло на 4.7%. Вместе с тем небольшой рост показали и средние цены — «квадрат» по сравнению с октябрем стал дороже на 0.8%. На данный момент средняя цена квадратного метра домов в столице составляет 1082 $.

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