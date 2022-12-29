ПВО сбили над Киевом 16 российский ракет и еще 21 — над Одесской областью 1 29.12.2022, 12:26

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Украинские бойцы показали 100% результат.

В ходе массированной ракетной атаки россиян в четверг, 29 декабря, над Киевом силы противовоздушной обороны уничтожили 16 ракет.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«По предварительной информации сил ПВО, над Киевом уничтожено 15 ракет», - написал он.

Позже мэр уточнил, что над столицей сбили 16 ракет.

В Киевской городской военной администрации отметили, что в Киеве силы ПВО показали 100% результат. В воздушном пространстве столицы было зафиксировано 16 ракет. Все они уничтожены.

Подразделение противовоздушной обороны Украины также сбили 21 российскую ракету над Одесской областью.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Однако обломки одной из российских ракет попали в жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, из-за попадания есть повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому в области введены экстренные отключения электроэнергии.

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